Google Drive vicino al miliardo di utenti

Google Drive, il servizio di memorizzazione online di Big G, questa settimana raggiungerà il miliardo di utenti. Lo ha preannunciato la società alla conferenza Cloud Next di San Francisco. Drive sarà l'ottavo prodotto della casa di Mountain View a superare il miliardo di utenti, dopo Android, Chrome, Gmail, Maps, Play Store, Search e YouTube.



Accanto alla pietra miliare, per Drive è in arrivo anche una novità. Il servizio d'archiviazione, lanciato nel 2012, apre infatti alle aziende consentendo loro di usarlo senza dover pagare per l'intera G Suite, il pacchetto di software e strumenti di lavoro distribuito da Google in abbonamento. Per fruire di Drive - spiega la compagnia sul suo blog - le aziende pagheranno 8 dollari a dipendente e 0,04 dollari per GB memorizzato.