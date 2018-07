Shazam da' voce alla storia delle banane Chiquita

Le banane Chiquita avviano una collaborazione con Shazam per trasformare la corsia del supermercato in una esperienza di realtà virtuale, dalle piantagioni in America Latina, le colture dei Tropici fino allo scaffale: l'app di identificazione musicale, darà ai consumatori di tutto il mondo l'opportunità di accedere alla filiera di fornitura delle banane Chiquita, attraverso la scansione del Bollino Blu.

Lo annuncia, in una nota, l'azienda leader del mercato delle banane: a partire da fine luglio, il codice Shazam apparirà su 200 milioni di Bollini Blu Chiquita in diversi paesi europei e negli Stati Uniti per un periodo di circa quattro settimane.

Gli Shazam sticker saranno disponibili in Italia, Grecia, Germania, Paesi Bassi, Belgio e negli Stati Uniti. I consumatori potranno seguire virtualmente, tramite l'app Shazam, il viaggio di una banana dalle piantagioni Chiquita in America Latina, alle strutture portuali dall'altra parte dell'Atlantico, e fino al tavolo della cucina passando per il punto vendita.