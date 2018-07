Instagram dice se amici sono online

Su Instagram arriva il "pallino verde", quello che su chat e social - compresi Messenger e Facebook - segnala quali utenti sono online. L'app delle immagini ha introdotto la novità in vari punti della piattaforma, dalla schermata dei messaggi diretti alla lista dei contatti quando si condivide un post. Obiettivo è incentivare gli utenti a chattare. Sarà possibile disattivare la funzione e rimanere invisibili così come disattivare la possibilità di vedere quando i tuoi contatti sono attivi.



Instagram da poche settimane ha raggiunto il traguardo di 1 miliardo di utenti. Ma, secondo uno studio condotto per The Information dalla società di ricerca Ghost Data, 95 milioni di account, quasi uno su dieci, non corrispondono ad esseri umani e potrebbero essere riconducibili a bot, cioè software che imitano comportamenti umani.