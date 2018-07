L'app Satispay si apre al risparmio

MILANO - Satispay si apre al mondo del risparmio, dando la possibilità agli utenti di creare dei salvadanai per arrivare, un domani, a investire in fondi pensione ma anche su gestioni patrimoniali o assicurazioni. La funzione 'Risparmi' "è un punto cruciale nella nostra strategia di sviluppo", mirata ad andare "oltre i pagamenti, agevolando la vita dei cittadini e rendendo i servizi finanziari accessibili a tutti", afferma il Ceo di Satispay, Alberto Dalmasso, presentando il nuovo servizio.



L'obiettivo è quello di "creare un risparmio parallelo senza la necessità di andare in banca", spiega Dalmasso, aggiungendo che dal prossimo autunno Satispay potrebbe consentire agli italiani di "pensare a un futuro più lontano, aderendo a un servizio di previdenza, un'assicurazione o a un fondo di risparmio gestito", investendo i risparmi accumulati con l'app.

"Il conto corrente ci sarà sempre, ma vogliamo modificare i servizi accessori", precisa il Ceo, aggiungendo che Satispay si pone in futuro come un player terzo specializzato negli investimenti. Per quanto riguarda i salvadanai, "immaginiamo importi medio piccoli ma diffusi".