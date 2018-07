YouTube contrasta la copia dei video

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - YouTube sta per rilasciare un nuovo strumento per contrastare la copia dei video. Si chiama Copyright Match Tool e funziona in questo modo: gli autori dei contenuti si limiteranno a caricare il filmato nel proprio canale YouTube, i gestori della piattaforma informeranno i rispettivi creatori quando lo strumento rileverà che esistono copie del filmato. Lo strumento, però, è in grado di identificare filmati completi e non singole clip. Verrà rilasciato in prima battuta per gli utenti di YouTube con canali da non meno di 100.000 iscritti, nei prossimi mesi sarà reso disponibile per un bacino più ampio. La funzione sfrutta una tecnologia simile al Content ID già in uso da anni sulla piattaforma.