Francia, si aggiorna l'app che blocca smartphone alla guida

Debutta in questi giorni in Francia l'ultima versione dell'app Mode Conduite (modalità guida) che l'ente governativo Sécurité Routière, che fa capo al Ministero degli interni, aveva già rilasciato come beta nel 2014 e che arriva ora alla piena funzionalità per gli smartphone con sistema operativo Android.

Disponibile gratuitamente quest'app blocca durante la durata del viaggio le chiamate in arrivo e la notifica degli sms, inviando automaticamente un messaggio che informa della indisponibilità della persona. Una volta a destinazione, appena l'auto di ferma, il sistema informa delle chiamate ricevute e degli sms arrivati. Nell'edizione 2018 Mode Conduite permette di predisporre messaggi personalizzati per tutti i numeri in agenda e dispone ora di un'interfaccia semplificata, intuitiva e più facile da utilizzare tramite lo schermo.

Sécurité Routière - che sottolinea come l'uso del telefonino in auto moltiplichi per 23 volte il rischio di incidenti - ricorda anche che l'app non è disponibile per l'iPhone in quanto il sistema operativo iOS dispone già di una funzionalità analoga.