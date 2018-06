Instagram vale 100 miliardi, in 5 anni avrà 2 mld utenti

Instagram vale 100 miliardi di dollari e in cinque anni raggiungerà i 2 miliardi di utenti. La stima è contenuta in un rapporto di Bloomberg, che mette in luce come l'app del fotoritocco sia stata uno dei migliori investimenti di Mark Zuckerberg. Fu comprata da Facebook nel 2012 a 1 miliardo di dollari, ora vale 100 volte di più.

Secondo l'analista di Bloomberg Intelligence, Jitendra Waral, l'app attira nuovi utenti più velocemente rispetto a Facebook. Pochi giorni fa ha raggiunto quota 1 miliardo ed entro cinque anni raggiungerà due miliardi e, a differenza delle piattaforma di Zuckerberg, sta ancora crescendo negli Stati Uniti.

Secondo i dati di eMarketer citati da Bloomberg Intelligence, Instagram potrebbe rappresentare circa il 16% delle entrate di Facebook nel prossimo anno, rispetto al 10,6% dell'anno scorso. Al di la' dei numeri, la piattaforma continua a crescere progettualmente: la scorsa settimana ha lanciato l'app Igtv, in sfida a YouTube e alla tv tradizionale, che da' la possibilità a tutti di caricare video lunghi anche un'ora.

"La maggior parte della crescita del fatturato di Instagram nel 2018 - spiega però Waral - verrà probabilmente rappresentata ancora dalla pubblicità dal momento che la piattaforma tv è ancora in fase di sviluppo.