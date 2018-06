Fenomeno Fortnite, videogame che in un mese guadagna di più

Fortnite, il videogioco lanciato l'autunno scorso, è già diventato un fenomeno di costume superando titoli popolari come Pokemon Go. Secondo i dati di SuperDataresearch, a maggio gli oltre 125 milioni di giocatori in tutto il mondo hanno garantito alle casse degli sviluppatori 318 milioni di dollari, superando il primato precedente di Lineage, uno dei più famosi giochi di ruolo online, di quasi 100 milioni, e stracciando i risultati di titoli più famosi come Pokemon Go o Clash Royale.

Nel gioco nella sua modalità 'Battle Royale', quella più famosa che ha attirato anche diverse celebrities, cento giocatori reali vengono catapultati su un isola, in cui dovranno combattere tra loro fino a che non ne resterà soltanto uno. Pur essendo 'free', ovvero scaricabile e giocabile gratis, per ora sulle principali console e su pc ma presto anche su Android, durante il match è possibile acquistare attrezzature e 'accessori' per il proprio avatar, dai vestiti alle mosse di danza. "A differenza di altri titoli come Pokemon Go i cui ricavi sono subito calati dopo il lancio - spiegano gli esperti - Fortnite sta continuando a crescere ad otto mesi dal lancio.La crescita sta rallentando solo ora, ma l'arrivo sulle piattaforme mobili potrebbe invertire il trend".