Apple Maps ha i trasporti pubblici di Roma

Su Apple Maps arrivano le informazioni sui trasporti pubblici della città di Roma. Tutti i cittadini della capitale, i turisti, e chi si trova per lavoro può ricevere informazioni in tempo reale. Basta inserire il luogo di partenza e quello di destinazione, cliccare sulla voce 'trasporti' e scoprire come raggiungere una meta in metro, bus, tram o treno. Le indicazioni mostrano come raggiungere a piedi la stazione più vicina, quale linea prendere, il numero e il nome delle fermate e dove scendere. La funzione mostra anche una serie di avvisi in tempo reale: se per una destinazione ci sono particolari problemi, ad esempio per lavori di manutenzione, l'app ci avviserà e ci mostrerà dei percorsi o dei mezzi alternativi. Le informazioni includono anche il Leonardo Express, il treno che collega la stazione di Roma Termini all'aeroporto di Fiumicino.