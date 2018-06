Intesa Confindustria e Agenzia digitale su cybersicurezza

Dare concreta attuazione alla strategia cyber nazionale, adottando soluzioni per la gestione delle crisi e incrementando collaborazione tra pubblico e privato.

Va in questa direzione il protocollo d'intesa sottoscritto da AgID e Confindustria, e - spiega una nota- 'incoraggiato' dal Dis, il Dipartimento per l'informazione e la sicurezza che promuove la sinergia tra pubblico e privato "perché la trasversalità e la pervasività della minaccia cibernetica non si arresta davanti ad una distinzione tra soggetti e settori da compromettere. Riguarda tutti: cittadini, imprese e istituzioni e, come tale, può essere contrastata solo attraverso attività di "sistema".

Con l'accordo siglato AgID e Confindustria - in stretta collaborazione con le istituzioni nazionali preposte alla sicurezza informatica - intendono pianificare un programma di iniziative da realizzare a livello territoriale per sensibilizzare e formare le pubbliche amministrazioni locali e le imprese sulle tematiche relative alla cyber security. Tra le azioni previste dall'intesa, l'illustrazione e adozione di best practice, l'informazione sulle minacce informatiche più recenti, il supporto e l'assistenza in caso di attacchi informatici e la disponibilità della rete dei Digital Innovation Hub di Confindustria per una più capillare diffusione delle attività previste.