Facebook, i gruppi potranno essere a pagamento

I gruppi su Facebook potranno essere a pagamento. La compagnia ha infatti deciso di consentire agli amministratori di stabilire un abbonamento mensile per i membri che vogliano accedere a contenuti speciali. La novità è in fase di test negli Stati Uniti e coinvolge alcune tipologie di gruppi, tra cui quelli di genitori e quelli sulla casa.

L'abbonamento - che dovrebbe andare da 5 a 30 dollari - ha lo scopo di sostenere gli amministratori che "investono tempo ed energie per mantenere i propri gruppi", spiega Facebook.

In questo modo chi amministra potrà guadagnare dalla sua attività direttamente sul social. Al momento, infatti, chi offre sottogruppi in abbonamento deve appoggiarsi a strumenti esterni per raccogliere i pagamenti.