Sfida notizie, arriva Microsoft News

(ANSA) - Sfida aperta sul fronte delle notizie tra i big della tecnologia. Dopo Google e Apple, anche Microsoft rimodella la sua proposta informativa. Arriva Microsoft News, una mossa dell'azienda di Redmond pioniera nel settore dell'informazione online: 23 anni fa, nel 1995, lanciò la piattaforma Msn che aveva una varietà di contenuti.





L'app è stata completamente ridisegnata e offre agli utenti ''un'esperienza innovativa e piacevole pensata su misura per dispositivi iOS e Android, per mantenere il pubblico informato in modo facile, completo e affidabile'', spiega Rob Bennett, direttore di Microsoft News. I contenuti si possono personalizzare ad esempio selezionando gli interessi da seguire nel flusso di notizie - ad esempio Mondo, Sport, Finanza Personale, Fitness - e la possibilità di leggere le news preferite su diversi dispositivi, accedendo anche alle notizie locali delle principali città.





Microsoft News propone le notizie su varie piattaforme come Microsoft Edge, l'app News di Windows 10, Skype, Xbox e Outlook.com. ''Collabora con oltre mille publisher premium e 3.000 brand in 140 Paesi e 28 lingue per riunire gratuitamente le migliori notizie e altri contenuti - aggiunge Bennett - Consentiamo ai nostri numerosi partner editoriali di raggiungere nuove audience e generare entrate con i propri contenuti in un momento in cui si rivela fondamentale per la sopravvivenza del settore, in modo che possano continuare a investire in giornalismo credibile e di alta qualità''. (ANSA)