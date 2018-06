Scoperto nuovo malware da Corea del Nord

A pochi giorni dallo storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un, il team che si occupa di emergenze informatiche negli Stati Uniti (US-Cert) ha identificato un virus malevolo legato alla Corea del Nord. Lo riporta il sito The Register.



Secondo gli analisti, questo malware appartiene alla famiglia di quelli usati dal governo nordcoreano per danneggiare o disabilitare computer. Sarebbe riconducibile a 'Hidden Cobra', un team di hacker nordcoreani che nel giugno 2017 ha attaccato diverse infrastrutture critiche. Il virus si chiama Typeframe e può scaricare e installare malware, connettersi ai server per ricevere istruzioni aggiuntive e modificare la difesa informatica della vittima (firewall), spiega Us-Cert.



Non è la prima volta che gli Stati Uniti individuano virus o gruppi di hacker riconducibili alla Corea del Nord. Hidden Cobra, per altro, potrebbe essere un gruppo di cybercriminali vicino a Lazarus, che i ricercatori ritengono responsabile di WannaCry, il virus che ha preso in ostaggio migliaia di dispositivi nel mondo, ma anche dell'attacco hacker a Sony Picture del 2014.