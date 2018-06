Snapchat si apre agli sviluppatori di terze parti, come le altre piattaforme social. Un'inversione di rotta rispetto alla chiusura totale tenuta finora che potrebbe aiutare il social ad aumentare gli utenti e ad uscire da un periodo difficile che perdura dalla sua quotazione in borsa. La piattaforma si chiama Snapkit, gli sviluppatori possono integrare nelle loro applicazioni alcune funzionalità di Snapchat come login, filtri, sticker, storie e Bitmoji.

Snapchat è una delle app di messaggistica più popolari, soprattutto tra i giovanissimi. Di recente la società ha apportato una modifica dell'interfaccia, separando i contenuti degli amici da quelli degli editori, e ha ricevuto numerose critiche tornando sui suoi passi.