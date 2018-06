Apple: in Europa 'app economy' vale 20 miliardi

Apple è attiva in Europa da 35 anni supportando oltre 1,7 milioni di posti di lavoro; dal lancio dell'App Store, nel 2008, gli sviluppatori europei hanno guadagnato più di 20 miliardi di euro vendendo le loro app in tutto il mondo. Sono alcuni numeri diffusi dalla società di Cupertino in merito all'economia iOS, quella legata al sistema operativo per smartphone e tablet e alle relative app. Circa 1,5 milioni di posti di lavoro - spiega - sono attribuibili all'ecosistema dell'App Store. L'Europa è anche sede di 22mila dipendenti Apple in 19 paesi. Il 92% dei guadagni degli sviluppatori europei è generato dalle vendite all'estero.

"Apple è orgogliosa di avere solidi rapporti con decine di migliaia di sviluppatori in tutta la regione - sottolinea la società -. Molti di loro hanno dato vita alle loro aziende con 1 o 2 persone e sono stati in grado di crescere grazie agli investimenti di Apple sulla piattaforma iOS, sugli strumenti di sviluppo e sull'App Store".

Negli ultimi due anni, il numero di posti di lavoro dell'app economy europea è cresciuto del 28%. Le tre principali città per quanto riguarda le occupazioni sono Londra, Parigi e Amsterdam. In Germania, Berlino e Monaco sono gli hub più forti.

Infine, Apple collabora con oltre 100 istituti e università in Europa nell'ambito dell'iniziativa Everyone Can Code, per permettere a tutti di imparare a costruire app. E nel 2016 ha aperto la sua prima iOS Developer Academy in partnership con l'Università Federico II a Napoli per dare agli studenti, sia italiani che internazionali, l'opportunità di apprendere competenze pratiche e formazione specifica nello sviluppo di app: 44 studenti dell'attuale corso hanno vinto la borsa di studio per partecipare alla Conferenza Annuale degli Sviluppatori Apple che si è svolta pochi giorni fa.