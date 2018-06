Twitter si aggiorna, più risalto a notizie ed eventi

Twitter annuncia una serie di aggiornamenti che proseguiranno nel corso dei prossimi mesi e daranno maggior risalto a notizie ed eventi, dai mondiali di calcio alle eruzioni vulcaniche. Con la novità, che prevede anche notifiche e notizie personalizzate sulla base degli interessi, la compagnia punta ad attrarre nuovi utenti giocando sulla tempestività che contraddistingue la piattaforma.

L'aggiornamento già in arrivo cambia la ricerca sul microblog. Cercando ad esempio i mondiali, vengono mostrati video, news, eventi e storie. Sarà invece attivo nei prossimi mesi, iniziando dagli Usa, il cambiamento della sezione "esplora". Al momento è organizzata in base al tipo di contenuto, ad esempio filmati e articoli, mentre a breve sarà ordinata per argomenti.



Sempre nei prossimi mesi cambierà anche l'aspetto della app, che in cima metterà breaking news e notizie rilevanti per il singolo utente. Nelle prossime settimane, inoltre, si inizierà a ricevere notifiche non solo delle notizie importanti, ma anche di quelle che potrebbero interessare l'utente in base a chi segue e agli argomenti dei suoi tweet.