Snapchat fa eliminare messaggi inviati

Dopo WhatsApp, anche Snapchat va incontro alle esigenze di chi ha mandato un messaggio per errore o se ne è pentito. La chat "usa e getta" sta infatti introducendo la possibilità di eliminare un testo inviato prima che il destinatario lo visualizzi.



I messaggi inviati via Snapchat restano nel registro fin quando visualizzati o se non aperti per 30 giorni. Nelle chat di gruppo sono invece eliminati dopo 24 ore. Finora è stato possibile cancellare l'intera conversazione, non il singolo messaggio.



La novità, che sta arrivando in questi giorni sull'ultima versione della app, consente di selezionare un messaggio e scegliere l'opzione "cancella". Chi fa parte della chat - proprio come accade su WhatsApp - saprà che un messaggio è stato cancellato, ma ne ignorerà il contenuto.