Instagram mette le Storie nelle Storie

(ANSA) - Instagram lancia un collegamento tra le Storie. La piattaforma ha infatti introdotto una novità, chiamata "@mention Sharing", grazie a cui l'utente può condividere nella propria Storia le Storie degli altri in cui è menzionato.

La novità, spiega Instagram in un post, è pensata per aggiungere al proprio racconto di giornata la foto o il video pubblicato da altri ma che ci riguarda, come può essere ad esempio lo scatto fatto durante una festa o una partita sportiva. Quando è menzionato da un amico, l'utente riceve una notifica nella schermata dei messaggi diretti con quella persona, e da lì può aggiungere il contenuto alla sua Storia. La condivisione è però limitata agli utenti che hanno il profilo pubblico.