WhatsApp, l'invio di foto è immediato

Niente più attese, l'invio di foto su WhatsApp diventa immediato. La società ha infatti introdotto una funzione, chiamata "Predicted Upload", che rende più efficiente la condivisione di immagini azzerando i tempi di caricamento.

In realtà la novità non abbatte i tempi, ma inizia a caricare le foto prima che l'utente tocchi il tasto invio. Nel momento in cui si seleziona un'immagine, infatti, WhatsApp dà accesso all'editor, che consente di aggiungere alla foto una didascalia, emoji, testi e disegni. In questo frangente la app carica lo scatto sul server, cosicché quando l'utente dà il comando, l'invio risulta immediato.

Il "caricamento predittivo" è già disponibile sull'ultima versione di WhatsApp per iPhone, mentre sarà diffuso nei prossimi giorni su dispositivi Android.