Uber, in Usa tasto emergenza per l'app

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - E' disponibile negli Stati Uniti la funzione di assistenza 911, il numero di emergenza americano: chi si trova in una situazione difficile può chiamare aiuto senza dover lasciare l'app. La piattaforma non saprà cosa l'utente ha detto durante la chiamata e non la notificherà ai conducenti perché - come spiega il sito Engadget - potrebbero essere la ragione della chiamata. La funzione è disponibile come parte di un più ampio centro di sicurezza che include anche informazioni sullo stesso conducente, linee guida della community e la copertura assicurativa.

In alcune città come Denver, Charleston, Naples, Louisville e tre città del Tennessee grazie al sistema RapidSOS verrà comunicata anche la posizione al 911 di chi ha attivato la chiamata. Uber ha spiegato al sito TechCrunch che è in contatto con altre città per implementare il sistema. Un'opzione simile è già disponibile in India dove diverse donne si sono lamentate di violenze sessuale e molestie da parte dei conducenti intentando anche azioni legali.(ANSA).