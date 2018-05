Telegram, da Apple freno aggiornamenti

Il fondatore di Telegram Pavel Durov ha annunciato che Apple ha acconsentito alle richieste della Russia, ostacolando la diffusione dell'app attraverso i suoi store. Lo riporta Interfax. "Apple non permette a Telegram di aggiornare l'app sul sistema operativo iOS in tutto il mondo da quando le autorità russe hanno ordinato ad Apple di rimuoverlo da App Store", ha denunciato Durov.

Telegram è impegnata in un duro braccio di ferro con le autorità russe dopo che si è rifiutata di consegnare le chiavi crittografiche ai servizi di sicurezza di Mosca. Da allora l'app in Russia è bloccata, per quanto continui a funzionare a singhiozzo. "Riteniamo - aggiunge - di aver fatto l'unica cosa possibile per garantire la privacy ai nostri utenti in un paese complicato: purtroppo non siamo stato sostenuti da Apple".