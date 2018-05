Instagram ci dirà se siamo dipendenti

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Instagram sta per dirci quanto siamo dipendenti dalla sua app. Il social delle immagini, di proprietà di Facebook, a breve lancerà una nuova funzione che mostra agli utenti il tempo che trascorrono a guardare foto e video sulla piattaforma. La novità, scovata nel codice dell'applicazione e riportata online, è stata confermata dal Ceo di Instagram, Kevin Systrom.

"Stiamo costruendo strumenti che aiuteranno la nostra community a saperne di più circa il tempo che trascorrono su Instagram. Ogni momento dovrebbe essere positivo e intenzionale", ha twittato Systrom. E ancora: "E' importante capire quanto il tempo online impatti sulle persone, ed è responsabilità di tutte le aziende essere oneste su questo.

Vogliamo essere parte della soluzione. Prendo seriamente questa responsabilità".

La nuova funzione di Instagram, chiamata "Usage Insights", è uno dei segnali che le internet company stanno dando per far sì che le persone alzino la testa dai loro smartphone. Google ha annunciato che la prossima versione di Android, "P", avrà un sistema di gestione del tempo trascorso sulle app. L'utente potrà impostare le ore e i minuti che si concede su una determinata applicazione. Finito il tempo, l'icona dell'app diventerà grigia. (ANSA).