Piacentini, app per connettere cittadino a P.A.

Un'app per mettere in collegamento, nel modo più veloce e intuitivo possibile, la P.A e il cittadino. E' questo il progetto a cui il Team per la Trasformazione Digitale sta lavorando.

"Siamo ancora a una versione pre alfa", ha spiegato il commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale, Diego Piacentini, intervenendo all'incontro organizzato dal dipartimento di eccellenza sulla gestione dei dati della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa. Lo sviluppo dell'app richiederà tempo e diversi step. Il processo di realizzazione si dovrebbe completare nel 2022.

Per quella data cliccando sull'app il cittadino potrà, questa sarebbe l'idea, eseguire pagamenti, gestire documenti e in generale interagire con la Pubblica Amministrazione dal suo smartphone o dispositivo mobile che sia.