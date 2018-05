Instagram, nelle Storie entrerà la musica

Le Storie su Instagram potrebbero arricchirsi di una colonna sonora. Nelle righe del codice della app - riferisce il sito TechCrunch - sono infatti stati scovati riferimenti alla musica, che lasciano pensare a un ingresso delle canzoni sulla piattaforma di Mark Zuckerberg.

Attraverso i "music stickers", una sorta di adesivi musicali, gli utenti avrebbero modo di cercare un brano da abbinare ai loro post. La nuova funzionalità, inoltre, andrebbe a creare automaticamente un adesivo quando l'utente sta ascoltando una canzone via smartphone.

La novità sarebbe possibile grazie agli accordi che Facebook ha stretto negli ultimi tempi con le case discografiche. La compagnia nei mesi scorsi ha siglato intese con realtà come Universal, Sony, Warner e Ice Services, un hub europeo per la gestione dei diritti con un catalogo di 31 milioni di opere musicali. Gli accordi coprono le questioni relative a licenze e royalty quando le canzoni sono usate su Facebook, Instagram, Oculus e Messenger. I patti escludono WhatsApp, che essendo una chat privata non richiede licenze musicali.