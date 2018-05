È il World password day, abbiamo in media 23 account

Torna il World Password Day per aumentare la consapevolezza sulla privacy e sulla sicurezza dei propri account online spesso 'protetti' da parole chiave banali e poco sicure come '123456'. La giornata si celebra solitamente il primo giovedì di maggio.

Secondo una ricerca della società di sicurezza McAfee, gli utenti hanno in media 23 account online per cui è necessaria una password, ma utilizzano solo 13 password uniche per questi account. Il modo più comune per ricordare le parole chiave è quello di tenere una lista scritta o digitale di tutte (52%), il 31% utilizza solo due o tre password per tutti i propri account, in modo da poterle ricordare più facilmente. Inoltre, secondo il sondaggio, il 32% degli utenti dimentica una parola chiave una volta alla settimana, mentre il 14% la dimentica più volte alla settimana. Dopo aver scordato una password, il 16% cerca di indovinarla fino a quando l'account non viene bloccato.

Secondo la classifica compilata ogni anno da Spalshdata, nel 2017 al primo posto delle parole chiave resta la sequenza "123456", segue poi un altro grande classico come "password". Tra i consigli di McAfee agli utenti, l'utilizzo di password diverse per i propri account online ma anche l'abbinamento di altre tecniche di autenticazione come la scansione delle impronte digitali e il riconoscimento facciale e vocale.