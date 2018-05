Microsoft, nuove funzionalità per Outlook

In arrivo nuove funzionalità per Outlook, il servizio di posta di Microsoft, che si aggiorna per Windows, macOS, web, Android e iOS. La prima novità riguarda le bollette e le fatture: quando il software identifica una notifica di pagamento nella posta inserisce la scadenza nel calendario ed è possibile anche ricevere un promemoria due giorni prima del pagamento.

Con l'aggiornamento dell'app è inoltre possibile aggiungere una riunione o una posizione per gli eventi con suggerimenti per il luogo del meeting, incluse le sale utilizzate più frequentemente. Tra le nuove funzionalità di Outlook anche la possibilità di vedere le risposte monitorate e quelle con la dicitura 'RSVP' per le riunioni. Se si sta pianificando un meeting che richiede un controllo dei partecipanti, Outlook da' la possibilità di consentire o impedire l'inoltro dell'invito del calendario. Il servizio di Microsoft supporta anche multipli fusi orari per gli eventi in calendario.

Infine, con Outlook per iOS sarà possibile sincronizzare le cartelle delle bozze e quindi continuare la scrittura su un altro dispositivo; mentre in Outlook per Android verrà integrato Office Lens e verrà consentito il blocco della visualizzazione di contenuti esterni, come le immagini pubblicitarie.