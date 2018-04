Usa, App Store primo per ricavi da app

Apple brucia Google negli Stati Uniti, l'App Store è primo per ricavi da app e abbonamenti. Lo dice la società di analisi Sensor Tower. La spesa per ogni utente iPhone su App Store Usa è aumentata del 23% nel 2017 e tocca quota 58 dollari, 20 dollari in più rispetto alla spesa media degli utenti Google Pay. Dominano i giochi, i servizi streaming e anche le app per appuntamenti e incontri.

Sempre nel 2017 è aumentato del 10% il numero delle nuove app installate dagli utenti del melafonino che arriva a quota 45. La società di analisi, nei suoi dati, mostra anche la crescita delle applicazioni completamente basate sulla realtà aumentata (ARKit): sono 13 milioni quelle di questa categoria scaricate dagli utenti iPhone e iPad nel corso degli ultimi sei mesi, ovvero da quando la piattaforma ARKit è stata integrata su iOS con il rilascio di iOS 11.