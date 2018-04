Android P avrà funzionalità iPhone

ROMA - Android si avvicina all'iPhone X, inserendo una barra centrale dei comandi ed il supporto alle 'gesture'. Sul blog degli sviluppatori di Mountain View è apparsa una immagine che confermerebbe le nuove funzionalità, ed è stata subito notata dai siti specializzati in tecnologia. Le novità potrebbero essere lanciate il prossimo 8 maggio, data in cui inizia la conferenza degli sviluppatori di Google, solitamente palcoscenico di tutte le novità.



Il pulsante centrale di Android, in pratica, diventerebbe una linea orizzontale, come l'iPhone X, ma tenendo le funzioni di prima. Scompare del tutto il pulsante delle app recenti, sarà sostituito probabilmente da un movimento dal basso per accedere all'elenco del multitasking. E ci potrebbe essere anche un movimento a partire da sinistra del dispositivo per passare rapidamente alla pagina o all'app precedente, un po' come succede ora con un doppio tap sul pulsante app recenti.