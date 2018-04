Chrome, futura versione blocca autoplay

ROMA - La prossima versione di Google Chrome bloccherà i video a riproduzione automatica che appaiono sui siti con l'audio a tutto volume. Chrome 66, così si chiamerà la futura versione del browser di Big G, includerà le modifiche: il browser riprodurrà automaticamente i video col suono solo se quest'ultimo non è riprodotto per impostazione predefinita, se si interagisce con il sito o se gli utenti hanno "mostrato un interesse per i media sul sito".



Queste modifiche erano pianificate per la versione di Chrome lanciata a gennaio, poi Google ha ritardato la novità che dovrebbe essere prevista per il mese prossimo ed è già disponibile nei canali beta di Chrome.