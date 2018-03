ROMA - Google preferisce il 'mobile', in linea con la stragrande maggioranza degli utenti che naviga su internet da smartphone e tablet. Dopo un anno e mezzo di test il motore di ricerca avvia l'indicizzazione 'Mobile-First', un cambiamento importante anche per chi progetta e usa le piattaforme.

Questo vuol dire che 'Big G' considererà la versione mobile di una determinata pagina come quella principale su cui effettuare scansione, indicizzazione e classificazione del contenuto. L'obiettivo è dare agli utenti che usano i dispositivi mobili la migliore opzione disponibile in base a quello che stanno cercando.

Questo non vuol dire che Google implementa due indici di ricerca separati per desktop e mobile, ma che sta semplicemente passando dall'indicizzazione dei contenuti della versione da pc a quella dei contenuti da smartphone. In pratica, cambia il modo in cui i contenuti vengono raccolti, non come vengono classificati. Quindi, i siti che non dispongono di una versione mobile continueranno ad essere indicizzati in base a quella desktop.