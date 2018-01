Audiolibri in arrivo su Google Play

ROMA - Google si prepara a sfidare Amazon anche sul terreno degli audiolibri. Secondo quanto riportato dal sito 9to5Google, il Play Store, il negozio digitale di Big G, ha cominciato a pubblicizzare il nuovo prodotto, potenziale rivale della piattaforma Audible di proprietà di Amazon.

Il banner promozionale degli audiolibri è comparso nei giorni scorsi sulla versione americana del Google Play con tanto di offerta sul primo acquisto a metà prezzo. Il link contenuto portava a una pagina di errore, ma per 9to5Google è un indizio della novità in arrivo. Google, che già ospita sul suo negozio digitale alcuni audiolibri, ma non una sezione articolata, non ha rilasciato indicazioni in proposito. Tuttavia, in una dichiarazione al sito Mashable, un portavoce della compagnia californiana ha affermato: "Non commentiamo indiscrezioni o speculazioni. Ora devo tornare al mio libro", con le emoji di occhi aperti su un libro e il simbolo di una clessidra. La novità potrebbe dunque essere solo questione di tempo. Tanto più che il sito Android Police ha scovato nella nuova versione dell'applicazione Play Libri, di Google, una parte di codice che fa riferimento agli audiolibri.