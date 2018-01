Android mostra la velocità delle reti Wi-Fi pubbliche

ROMA - Android aiuta gli utenti a collegarsi alla rete Wi-Fi pubblica più veloce tra quelle disponibili. La novità è stata introdotta in un aggiornamento di Oreo (8.1), l'ultima versione del sistema operativo per dispositivi mobili di Google. La funzione indica la velocità di connessione di una rete prima ancora di collegarsi.

Quattro i livelli di velocità che saranno segnalati: "Molto veloce" (da 20 Mbps in su), con cui si potranno riprodurre in streaming video di alta qualità, spiega Google nella pagina di supporto; "Veloce" (tra 5 e 20 Mbps), per riprodurre in streaming gran parte dei video; "Ok" (tra 1 e 5 Mbps), che permette di leggere le pagine web, utilizzare i social media e ascoltare musica in streaming; "Lenta" (tra 0 e 1 Mbps), per la funzione Chiamate Wi-Fi, telefonate ed sms.

In questo modo gli utenti sapranno se gli sforzi per collegarsi a una rete Wi-Fi valgono la pena oppure no. L'opzione può essere disabilitata. Nessuna indicazione sulla velocità di connessione sarà invece disponibile per le reti Wi-Fi private, che richiedono una password per la connessione. Avranno solo il consueto indicatore della forza del segnale.