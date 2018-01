Processori, hacker sfruttano gli update

ROMA - Gli hacker provano ad approfittare della corsa agli aggiornamenti che si è scatenata dopo che, agli inizi di gennaio, è stata resa nota l'esistenza di vulnerabilità nei processori Intel, Amd e Arm. Un primo caso è stato reso noto dall'Ufficio federale per la sicurezza informatica della Germania, che ha messo in guardia i cittadini su una falsa mail.



I cybercriminali hanno inviato una mail di spam spacciandosi proprio per l'Ufficio federale tedesco: hanno allertato la popolazione sulle vulnerabilità dei processori e l'hanno invitata a cliccare su un link dove poter scaricare gli aggiornamenti di sicurezza.



Il link conduceva a un falso sito internet dell'agenzia governativa, in cui erano presenti malware pronti a infettare computer e smartphone.