Cook, su iPhone lenti sceglieranno gli utenti

ROMA - Sul rallentamento degli iPhone vecchi Apple farà scegliere gli utenti, che potranno decidere se mantenere un telefono più lento ma affidabile, o optare per performance normali ma con il rischio che il melafonino si riavvii all'improvviso, magari in una situazione di emergenza. Lo ha detto il Ceo di Apple, Tim Cook, in un'intervista alla Abc.



Agli inizi dell'anno "distribuiremo un aggiornamento del sistema operativo iOS con cui gli utenti potranno vedere lo stato di salute della loro batteria in modo trasparente", ha annunciato Cook. Se non vorranno il calo delle prestazioni, "potranno disattivarlo", ma "non lo raccomandiamo".



"Quando abbiamo diffuso l'aggiornamento, abbiamo detto di cosa si trattasse, ma non credo che molte persone abbiamo prestato attenzione", ha osservato Cook, che tuttavia ha ammesso: "Forse avremmo dovuto essere più chiari". Il Ceo ha quindi ribadito la "purezza" delle azioni dell'azienda, ma si è scusato "per chiunque abbia pensato che avessimo altri tipi di motivazione".



Le batterie vecchie, ha spiegato Cook, "hanno una probabilità di creare un riavvio inaspettato", che potrebbe accadere quando si ha più bisogno dello smartphone, ad esempio per "una chiamata di emergenza". E' questo il motivo per cui Apple ha deciso di rallentare gli iPhone, ha assicurato. "Al cuore di ogni decisione che prendiamo c'è l'utente".



Per far fronte alle polemiche, Apple ha offerto agli utenti una sostituzione scontata della batteria (da 89 a 29 euro in Italia). La società rischia però azioni legali. Negli Stati Uniti è salito a 39 il numero delle class action, mentre la Francia sta conducendo un'indagine per "truffa" e "obsolescenza programmata".