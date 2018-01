Monna Lisa o Venere? Te lo dice un'app di Google

ROMA - Assomigliamo alla Monna Lisa di Leonardo o alla Venere di Botticelli? Ce lo dice l'intelligenza artificiale grazie a un'applicazione di Google che riesce ad associare i selfie scattati dagli utenti ai volti di personaggi di dipinti famosi ritenuti simili.

L'applicazione si chiama Google Arts and Culture e in realtà è nata nel 2016 ma solo negli ultimi giorni è schizzata in testa agli app store negli Stati Uniti grazie al lancio della nuova funzione "C'è un tuo ritratto in un museo?" che paragona i selfie ai ritratti celebri. Un'opzione che ha scatenato gli utenti che hanno riversato sui social le immagini delle somiglianze trovate dall'intelligenza artificiale, spesso anche bizzarre.

Come donne associate a uomini barbuti o giovani dai lineamenti dolci che vengono paragonati a volti di bambine. In Italia e in diverse altre regioni del mondo l'applicazione è disponibile ma per ora senza la nuova funzione che tanto piace oltreoceano. E sul Play Store di Google si sono riversati anche gli utenti "esclusi" che hanno letto della novità e la chiedono a gran voce anche per il proprio Paese.

Parte del progetto del Cultural Institute di Google, l'applicazione punta a coinvolgere le persone sul mondo dell'arte, offrendo loro una panoramica di storie, foto, informazioni sulle opere e tour virtuali di oltre un migliaio di musei di 70 Paesi.