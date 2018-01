Apple, 32 class action in Usa per iPhone

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Sale a 32 il numero di class action che Apple rischia di dover fronteggiare, solo negli Stati Uniti, per aver rallentato le prestazioni degli iPhone con batterie vecchie senza informare i consumatori. Due nuove cause sono infatti state depositate a San Jose, in California, mentre all'estero una class action è in programma in Corea del Sud.

Un'associazione dei consumatori coreana, la Citizens United for Consumer Sovereignty, ha reso noto che oltre un centinaio di utenti hanno mosso una causa collettiva per il rallentamento degli iPhone, chiedendo un risarcimento procapite di 2,2 milioni di won, circa 1.700 euro. Nel frattempo uno studio legale di Seul, Hannuri Law, ha fatto sapere di aver raccolto 370mila adesioni di persone che vogliono unirsi a una causa contro Apple.

La società di Cupertino, che dopo aver ammesso il rallentamento degli iPhone si è offerta di sostituire le batterie dei vecchi smartphone con un forte sconto (da 89 a 29 euro), è nell'occhio del ciclone anche in Francia, dove la procura di Parigi sta conducendo un'indagine per "truffa" e "obsolescenza programmata".(ANSA).