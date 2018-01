Amd vulnerabile alle 2 varianti Spectre

ROMA - Amd è vulnerabile a entrambe le varianti di "Spectre", la falla di sicurezza che coinvolge i processori dei tre colossi del settore (Intel, Amd e Arm). Lo ha reso noto la compagnia, che inizialmente aveva parlato di "rischio quasi zero" per una delle due varianti.



In un punto sulla situazione firmato dal direttore tecnico Mark Papermaster, Amd scrive che anche la seconda variante di Spectre è "applicabile" ai suoi microprocessori. "Sebbene crediamo che l'architettura dei processori Amd renda difficile" sfruttare tale vulnerabilità, "continueremo a lavorare con l'industria su questa minaccia", spiega Papermaster. Per "mitigare ulteriormente i rischi", prosegue, saranno resi disponibili aggiornamenti del 'microcode' del processore e dei sistemi operativi. La notizia ha portato il titolo di Amd a cedere il 4% in Borsa, spingendo la compagnia a diramare una seconda comunicazione in cui evidenzia che non c'è stato alcun cambiamento di posizione rispetto alla vulnerabilità dei suoi processori a Spectre.