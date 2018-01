App Store, a Capodanno acquisti per 300 mln dollari

ROMA - Stagione natalizia da record per l'App Store di Apple con l'apice raggiunto il giorno di Capodanno 2018 che ha registrato acquisti per 300 milioni di dollari. Lo rende noto la stessa Apple, specificando che i clienti hanno fatto acquisti o ha scaricato app dall'App Store, spendendo oltre 890 milioni di dollari nell'arco di quei sette giorni.

"Vogliamo ringraziare tutti gli sviluppatori di app creativi che hanno creato queste fantastiche app e contribuito a cambiare la vita delle persone. Nel solo 2017, gli sviluppatori iOS hanno guadagnato 26,5 miliardi di dollari, oltre il 30 percento in più rispetto al 2016", spiega Phil Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple. Pokémon GO è tornato in cima alle classifiche App Store il 21 dicembre con l'introduzione di nuove funzionalità di realtà aumentata, basate sul framework ARKit di Apple, con la realtà aumentata. Tra i titoli AR più popolari ci sono giochi come CSR Racing 2, Stack AR e Kings of Pool; app per lo shopping come Amazon e Wayfair; app educative tra cui Night Sky e Thomas & Friends Minis; e app per i social media tra cui Pitu e Snapchat.

L'App Store è stato recentemente riprogettato e introdotto con iOS 11 a settembre. Da quando è stato lanciato nel luglio 2008, gli sviluppatori iOS hanno guadagnato oltre 86 miliardi di dollari.