Android è il sistema operativo più usato nel 2017

ROMA - Sorpasso storico nel 2017 del sistema operativo Android di Google su Windows di Microsoft. Secondo i dati globali di StatCounter il primo si attesta al 38,97% contro il 37,07% di quello della casa di Redmond. Al terzo posto c'è iOS di Apple con il 13,8%.

Un primo temporaneo sorpasso di Android su Windows era stato registrato lo scorso aprile, ora il verdetto annuale sicuramente influenzato dalla diffusione del sistema operativo del robottino verde sui dispositivi mobili. La classifica di StatCounter continua con macOS, per poi passare a dispositivi non riconosciuti, Linux e infine 'altri'.

Le statistiche sono elaborate su campioni di oltre 10 miliardi di pagine visitate ogni mese, per oltre 2 milioni di siti web. Per quanto riguarda l'Italia, nel 2017 Windows ha dominato ancora in modo netto sfiorando la maggioranza assoluta con il 49,5%. Android è secondo, ma con quasi la metà: il 25,05%. Al terzo posto iOS, al 12,2%, tallonato da macOS, al 10,62%.