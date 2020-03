Facebook a dipendenti, 1.000 dollari di bonus

Facebook ha in programma di dare mille dollari a ognuno dei suoi circa 45mila dipendenti, per aiutarlo nell'attuale situazione di emergenza causata dal coronavirus. Lo ha annunciato il Ceo Mark Zuckerberg in un memo interno, secondo quanto riferisce il sito The Information.

Un portavoce della compagnia ha confermato la notizia alla Cnn, spiegando che il bonus, in arrivo ad aprile, è pensato per far fronte alle spese extra causate dal telelavoro, come la creazione di una postazione lavorativa in casa o la necessità di babysitter.

Il bonus, stando a indiscrezioni, sarà elargito solo ai dipendenti e non ai lavoratori atipici. Nei giorni scorsi Faceook ha tuttavia dichiarato che avrebbe continuato a pagare i salari regolari ai lavoratori a ore, come quelli della mensa, nonostante l'orario di lavoro ridotto.