Coronavirus, su Amazon libri frutto di plagio

Non solo gel mani e mascherine a prezzi stellari e prodotti che promettono cure miracolose. Nell'emergenza coronavirus Amazon è alle prese anche con un altro problema causato da chi cerca di monetizzare l'epidemia: i libri sul Covid-19 frutto di plagio. Lo evidenzia la Nbc News, che riferisce di libri composti da un insieme di articoli copiati sul web.

Il libro in cima ai risultati di ricerca si chiama "Coronavirus: Everything You Need to Know About the Wuhan Corona Virus and How to Prevent It" e dal titolo promette di fornire tutte le informazioni sul virus e su come prevenire il contagio.

All'interno però i capitoli sono copiati da articoli della Nbc, del Guardian e di alcuni siti e blog.

"Il libro - scrive Nbc - è stato rimosso da Amazon dopo la segnalazione, ma non è l'unico di questo tipo". E oltre ai libri copiati ci sono quelli che forniscono informazioni errate, o che promuovono teorie cospirazioniste. "Anche alcuni di questi libri - riporta Wired - sono stati eliminati da Amazon".