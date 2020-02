Intelligenza artifciale aggiorna le voci di Wikipedia

Sviluppato un sistema di intelligenza artificiale che sa aggiornare le voci di Wikipedia, riconoscendo le incongruenze e riscrivendo le frasi nel pieno rispetto dello stile e della grammatica degli umani. Il bot è stato progettato al Massachusetts Institute of Technology (Mit) per risparmiare ore di lavoro agli utenti che revisionano i contenuti dell'enciclopedia online, ma potrebbe essere usato anche per addestrare i sistemi anti-fake news, come dimostra lo studio presentato dai ricercatori a New York in occasione della Conferenza AAAI sull'intelligenza artificiale.

Attualmente esistono già diversi bot che si occupano della 'manutenzione' di Wikipedia, ad esempio respingendo l'attacco degli spammer o aggiustando link e contenuti. Il nuovo sistema, però, è il primo capace di 'ragionare' per capire la contraddizione fra due frasi, quella vecchia su Wikipedia e quella nuova che contiene l'aggiornamento. Quest'ultima deve essere digitata dall'operatore umano in modo non strutturato, cioè senza prestare particolare attenzione a stile e grammatica del testo.

Il sistema a questo punto cerca su Wikipedia la frase vecchia che deve essere aggiornata, la confronta con la nuova informazione ricevuta e la riscrive correttamente usando uno stile umano. L'intenzione dei ricercatori è quella di rendere il sistema totalmente automatico: in futuro non richiederà più che le novità vengano segnalate dall'utente, ma andrà direttamente a cercarsele tra le ultime news sul web, per poi inserirle nei testi di Wikipedia.