Coronavirus: su Reddit gli esperti rispondono agli utenti

A volte i social network, nel mirino per la diffusione della disinformazione, possono diventare utili per chiarire dubbi e notizie sul coronavirus. E' l'esperimento avviato su Reddit, la piattaforma in passato usata anche da Barack Obama quando era presidente Usa, lo scorso 6 febbraio.

Tre scienziati hanno partecipato ad una sessione di domande e risposte con gli utenti sul virus 2019-nCoV. Sono Carlos del Rio, rettore della Emory School of Medicine al Grady Health System, professore di medicina nella divisione di malattie infettive e condirettore dell'Emory Center per la ricerca sull'Aids; Saad Omer, direttore dello Yale Institute for Global Health e professore di medicina nella sezione di malattie infettive alla Yale School of Medicine; Dorothy Dover, dottoranda a Stanford presso il Dipartimento di Microbiologia e Immunologia che sta svolgendo una ricerca sulle risposte immunitarie cellulari nei pipistrelli.

Tante le domande sull'origine del contagio ma anche sulla propagazione e le precauzioni da prendere. All'interno della discussione ci si doveva presentare e specificare la propria specializzazione prima di commentare e lasciare le proprie domande. La discussione ha ottenuto più di 1.400 commenti.