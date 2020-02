Twitter, emoji per Internet Safer Day

Un'emoji speciale per il Safer Internet Day, legata agli hashtag #SaferInternetDay e #SID2020 e disponibile in 18 lingue. E' l'iniziativa di Twitter in occasione della giornata istituita dalla Commissione europea con l'obiettivo di sensibilizzare sulla sicurezza online.

"Nel corso degli ultimi 12 mesi - spiega la società in una nota - Twitter ha adottato iniziative importanti per contrastare a livello globale i contenuti offensivi. Ha incrementato del 105% l'adozione di misure contro profili bloccati o sospesi per violazione delle regole. E a novembre 2019 abbiamo lanciato a livello globale la possibilità per le persone di nascondere le risposte ai propri tweet e oggi chiunque lo può fare". Inoltre, ricorda la società, giovedì scorso abbiamo lanciato una nuova misura per individuare media manipolati o alterati. Dal 5 marzo, infine, Twitter inizierà a etichettare i tweet se riterrà che i loro contenuti siano stati significativamente alterati o manipolati.

"Rendere la nostra piattaforma più sicura è un compito che non possiamo compiere da soli, ed è per questo che la nostra partecipazione al #SaferInternetDay2020 è così importante", conclude la piattaforma.