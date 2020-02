Reuters, videonotizie con tecnologia stile Deepfake

Reuters studia notiziari video in tempo reale i cui conduttori non sono esistenti, ma creati da una tecnologia in stile deepfake, cioè quella dei video falsi ma usati a scopo ingannevole. Per il progetto l'agenzia di stampa sta collaborando con una start up che si occupa di Intelligenza artificiale e che si chiama Synthesia.

Il progetto, per il momento in una fase di test, prende in tempo reale i dati dei punteggi delle partite di calcio e genera notizie complete di immagini. Synthesia e Reuters utilizzano una rete neurale simile a quella dei Deepfake e basandosi, su filmati preregistrati, trasformano il testo in un video con un conduttore non reale.

"Reuters è da tempo in prima linea nell'esplorare il potenziale di nuove tecnologie per fornire notizie e informazioni. Questo prototipO ci sta aiutando a capire come l'Intelligenza artificiale e i media si possono combinare per un nuovo tipo di prodotti", spiega al sito TheNextWeb Nick Cohen, capo dei prodotti e dei nuovi servizi di Reuters.Ma le applicazioni di questa tecnologia potrebbero essere enormi e non coprire solo il mondo dei media ma anche quello dei servizi video di aeroporti o stazioni che servono a dare informazioni o aggiornamenti.

Reuters si sta concentrando su questo tipo di tecnologia. Poche settimane fa si è alleata con Facebook per creare un corso online che individui i deepfake. Il corso dura 45 minuti ed è concepito per dare ai giornalisti gli strumenti necessari per individuare ed evitare foto, video e audio falsi. a sua volta il social network di proprietà di Mark Zuckerberg, è entrato in una coalizione composta da diverse aziende e università che si chiama Deepfake Detection Challenge e si è impegnata ad investire 10 milioni di dollari per creare video con ricercatori che spiegano come individuare i video contraffatti.