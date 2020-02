Twitter, numeri di telefono nel mirino degli hacker

Twitter ha sospeso un'ampia rete di account falsi che sono stati usati - da hacker presumibilmente operanti per conto di Stati sovrani - per cercare di accedere ai numeri di telefono degli utenti della piattaforma, sfruttando una funzione del social. Lo ha reso noto l'azienda, specificando di essere venuta a conoscenza del fatto il 24 dicembre scorso e di essere intervenuta "immediatamente". Il numero di account coinvolti non è stato comunicato.

In quella data, scrive Twitter sul sito, "ci siamo resi conto che qualcuno, tramite una vasta rete di account falsi, sfruttava la nostra API (l'interfaccia di programmazione di una app, ndr) per abbinare i nomi utente ai numeri di telefono". "Gli account dediti a queste attività erano dislocati in molti Paesi, ma abbiamo rilevato un volume particolarmente elevato di richieste provenienti da singoli indirizzi IP situati in Iran, Israele e Malesia. È possibile che alcuni di questi indirizzi - si legge - possano avere legami con soggetti appoggiati dallo Stato".