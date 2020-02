Stretta YouTube, vietati i video elettorali manipolati

YouTube vieterà sulla sua piattaforma i video elettorali "falsi e manipolati" realizzati per ingannare gli elettori. La stretta arriva mentre in America, con il voto delle primarie in Iowa, parte la stagione elettorale per le presidenziali di novembre.

La società di prorpietà di Google ha spiegato che adotterà questa misura per essere una "fonte più affidabile" di notizie e per promuovere una "dialettica politica sano".

Sul blog della società, Leslie Miller, vicepresidente degli affari governativi e delle politiche pubbliche di YouTube, ha dichiarato in un post che gli standard della comunità vieteranno "i contenuti che sono stati tecnicamente manipolati in un modo da indurre in errore gli utenti e potrebbero comportare un serio rischio di danno grave ".