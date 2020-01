Amazon testa acquisti a rate in Italia

Amazon sta testando in Italia le vendite con pagamenti rateali. Alcuni utenti - spiega l'azienda - stanno già avendo la possibilità di comprare prodotti a rate, a interessi zero. Il colosso del commercio elettronico non ha fatto annunci in merito, ma una pagina del sito per l'assistenza clienti spiega come funziona la rateizzazione.



Gli acquisti a rate sono consentiti soltanto su determinati prodotti nuovi (non usati o ricondizionati) venduti e spediti da Amazon, escludendo quindi le aziende esterne che si appoggiano alla sua piattaforma di e-commerce. Per fruirne, l'utente deve essere residente in Italia e avere un account su Amazon attivo da almeno un anno, a cui è associata una carta di credito o di debito (non prepagata) che scada almeno 20 giorni dopo la data prevista per il pagamento dell'ultima rata. Altro requisito - si legge - è che l'utente abbia "una buona cronologia di pagamenti".



La dilazione di pagamento - almeno per ora - sembra consistere in cinque rate mensili. L'utente non può chiedere una suddivisione diversa dell'importo da pagare, ma può decidere di saldare in anticipo una o tutte le rate rimanenti. Al momento non è noto quando la possibilità di rateizzare - già attiva in altri Paesi - sarà resa disponibile a tutti gli utenti italiani.(ANSA).