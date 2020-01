Over 65 italiani meno 'social' dei coetanei europei

Gli anziani in Italia sono molto meno 'social' dei loro coetanei europei: secondo uno studio condotto nell'ambito del progetto Ageing in a Networked Society, coordinato da Emanuela Sala, docente del dipartimento di Sociologia e ricerca sociale di Milano-Bicocca, e sostenuto da Fondazione Cariplo, infatti, solo il 7% degli over 65 nel 2016 utilizzava i social network, contro il 16% di media europea.

I risultati della ricerca saranno presentati il 13 gennaio proprio all'Università Bicocca, un'occasione per presentare anche altri studi sul rapporto fra anziani e nuove tecnologie.

Grazie a una App di monitoraggio, ad esempio, che ha permesso di analizzare l'uso dei social network da parte di 30 volontari Auser di Monza fra i 65 e i 75 anni, si è visto che in media gli anziani consultano lo smartphone 127 volte al giorno per un totale di un'ora e 8 minuti e un tempo medio di 32 secondi per volta. I social più seguiti sono in primis WhatsApp (52%), seguito da Facebook (36%), YouTube (10%), LinkedIn (1%) ed Instagram (1%).