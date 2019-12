Cisco lancia Internet for the Future

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Cisco ha presentato, in un evento tenuto a San Francisco, la sua strategia per creare una nuova internet, in grado di spingere l'innovazione digitale oltre i limiti economici, di prestazioni e di consumo energetico dell' infrastruttura attuale. Si tratta - si legge in una nota - di un approccio a lungo termine che definisce l'internet del futuro.

La strategia è offrire "subito innovazioni tecnologiche, per aprire la strada agli sviluppatori di tutto il mondo che potranno creare applicazioni e servizi fino ad oggi solo immaginati".

La strategia "si basa su grandi innovazioni", tra cui Cisco Silicon OneTM, un'architettura di componenti in silicio "unica nel suo genere", la nuova serie Cisco 8000, la più potente gamma di router 'carrier class' creata con il nuovo chip, e nuove opzioni di acquisto che consentono ai clienti di usufruire della tecnologia Cisco attraverso modelli di business e di consumo diversificati.

"L'innovazione richiede investimenti mirati, il team giusto e una cultura che valorizza l'immaginazione - ha dichiarato Chuck Robbins, presidente e Ceo di Cisco -. Ci stiamo dedicando alla trasformazione del settore per costruire una nuova internet per l'era 5G. Le nostre ultime soluzioni in silicio, in componenti ottici e software rappresentano l'innovazione costante che forniamo ai nostri clienti per stare al passo con i tempi e per creare nuove esperienze innovative per i loro clienti e utenti finali per i decenni a venire".